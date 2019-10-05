الداخلية العراقية تعيد 46 ألفاً من المفسوخة عقودهم للخدمة..مطلع ديسمبر

المصدر: بغداد ـ وكالات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس الجمعة، أن أكثر من 46 ألفاً من الموظفين والعناصر المفسوخة عقودهم ستجري إعادتهم إلى الخدمة مطلع ديسمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن إنه «سيتم توفير الغطاء المالي لهم في يوم الأول من ديسمبر المقبل، وسيعودون إلى الخدمة، بينهم أفراد يقيمون في المناطق المحررة»، بحسب وكالة الأنباء العراقية. ويأتي هذا القرار من وزارة الداخلية في ظل اشتعال المدن العراقية وعلى رأسها العاصمة بغداد بتظاهرات منددة بأداء الحكومة وعجزها عن تحسين الأحوال الاقتصادية وخلق الوظائف.