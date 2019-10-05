جريمة مروعة تهزّ إقليم كردستان العراق

المصدر: أربيل - وكالات

كشفت شبكة «رووداو» الإعلامية، أمس، عن العثور على جثث 5 أشخاص من عائلة كردية لجأت من سوريا، بالقرب من قرية بيرش من ناحية كسنزان التابعة لمدينة أربيل.

وقالت الشبكة نقلاً عن أشخاص اطلعوا على جثث الضحايا، إنها تعود لأشخاص رجموا بالحجارة وضربوا على رؤوسهم، لافتة إلى أن «العائلة المقتولة مؤلفة من الأب والأم و3 من أطفالهم أعمارهم بين 3 و7 سنوات».

وأشارت إلى أن هذه العائلة التي لجأت من كردستان سوريا تعيش منذ نحو سنة في قرية بيرش التابعة لناحية كسنزان في أربيل. وبحسب المعلومات التي نشرها الموقع الكردي، فقد كان الأب عامل بناء، في وقت أكدت أن الشرطة وقوات الأمن بدأت التحقيقات حول الجريمة.