إيران تدعو الزوار إلى تأخير سفرهم إلى العراق

المصدر: طهران - أ.ف.ب

دعت إيران أمس مواطنيها العازمين على زيارة العراق بمناسبة أربعينية الإمام الحسين، إلى تأجيل سفرهم بسبب التظاهرات.

ونصحت وزارة الخارجية الزوار الإيرانيين «الراغبين بالسفر إلى العراق بتأجيل سفرهم إلى أن تتحسن الظروف في البلاد».

وتشارك أعداد كبيرة من الإيرانيين سنوياً في إحياء الذكرى الأربعين لوفاة الإمام الحسين في كربلاء، على بعد 110 كيلومترات إلى الجنوب من بغداد، وتصادف الذكرى هذه السنة في 17 أكتوبر.

وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني أن أحد المراكز الحدودية الثلاثة التي يستخدمها الزوار لدخول العراق أغلق «بناءً على طلب السلطات العراقية».

في عام 2018، شارك حوالي 1,8 مليون إيراني في زيارة الأربعين، وفقاً للأرقام الرسمية.