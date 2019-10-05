السعودية: ننظر بإيجابية إلى «التهدئة» في اليمن

المصدر: عواصم ـ البيان، وكالات

دعا نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليمنيين للوقوف صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى، موضحاً أن التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية.

على صعيد آخر، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخين باليستيين من صنعاء وسقوطهما داخل صعدة.

وأحبطت القوات اليمنية المشتركة، أول من أمس، محاولة تسلل جديدة نفذتها الميليشيا صوب مواقعها في الجبلية جنوبي التحيتا، بينما تعرضت منطقة الفازة الساحلية لقصف عنيف.

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