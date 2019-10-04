لأول مرة.. منصة لتفنيد الأخبار الزائفة في تونس

المصدر: تونس-البيان

أعلنت مؤسسات الإعلام العمومي، أمس، لأول مرة في تاريخ تونس، إنشاء منصة خاصة بتفنيد الأخبار الزائفة والمعطيات المغلوطة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تحديد انطلاقة المبادرة بالتزامن مع بداية الاستحقاق الانتخابي البرلمانية والرئاسي، حيث سيكون الانطلاق الرسمي غداً الأحد، أي في يوم الاقتراع للانتخابات البرلمانية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن آليات وضعتها مؤسسات التلفزة التونسية والإذاعة التونسية ووكالة «تونس وأفريقيا» للأنباء، للتصدي لتفشي الأخبار الزائفة، التي من شأنها أن تضلل الرأي العام، وتؤثر على المسار الانتخابي، وتخلق بلبلة لدى الجمهور.

ويندرج هذا المشروع، بحسب البيان، في إطار مبادرة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز جنيف للحكومة في قطاع الأمن وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وصدم الكثير من الناخبين، صباح أمس بإلغاء تسجيلهم بمراكز الاقتراع الانتخابية، فيما اعتبر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي، أن المشكلة تتعلق بصيانة قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة، وسيحل الإشكال في الساعات المقبلة بحسب صحيفة «الصباح نيوز».