«مسام» ينزع 752 لغماً خلال أسبوع

المصدر: دبي - البيان

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الرابع من سبتمبر 2019، من انتزاع 752 لغماً منها ثمانية ألغام مضادة للأفراد، و182 لغماً مضادة للدبابات و560 ذخيرة غير متفجرة، و2 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 91.389 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.