اعتصام في عمّان دعماً لمطالب المعلمين المضربين

شارك نحو ثلاثة آلاف شخص أمس في اعتصام أمام مبنى النقابات المهنية في عمان دعماً لمطالب المعلمين الذين ينفذون إضراباً عن العمل منذ نحو شهر مطالبين بزيادة علاوة الراتب.

ونفذ هؤلاء اعتصامهم أمام مبنى النقابات المهنية الأردنية في منطقة شميساني (غرب عمان) وسط انتشار أمني كثيف.

وحمل مشاركون لافتات كتب عليها «مطالب المعلمين ليست للرفاهية، وإنما حقوق» و«كرامة المعلم كرامة الوطن»، إضافة إلى «نجوع معاً أو نشبع معاً». وهتفوا «علي صوتك بالميدان، المعلم ما ينهان» و«علي صوتك في عمان، إحنا صمام الأمان». وألقى مشاركون كلمات دعماً لمطالب المعلمين بعلاوة الـ 50%، واعتذار السلطات عن ما حصل خلال احتجاجات المعلمين في 5 سبتمبر الماضي وفتح تحقيق. عمان- أ.ف.ب