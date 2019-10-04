تمديد توقيف المعارض الجزائري كريم طابو

المصدر: الجزائر- أ.ف.ب

مدّدت السلطات الجزائرية، التوقيف الاحتياطي للمعارض كريم طابو، أحد وجوه الحركة الاحتجاجية، بعدما كانت أوقفته الأسبوع الماضي بتهمة التحريض على العنف، وفق ما أعلن أحد محاميه. وصرّح محاميه نور الدين بني سعد، أنّ طابو مثل أمام قاضي التحقيق،.

والذي أمر بوضعه قيد التوقيف الاحتياطي بتهمة النيل من الوحدة الوطنية والتحريض على العنف، مشيراً إلى أنّ طابو رفض خلال جلسة الاستجواب أواخر سبتمبر الماضي، الرد على أسئلة القاضي ما لم يحضر محاموه. إلى ذلك، أكدت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن القضاء قرّر تمديد الحبس الاحتياطي لـ25 شخصاً أوقفوا خلال تظاهرات.

، فيما تقرر الإفراج عن الناشط بلال زيان، المصاب بمرض السرطان، ووضعه تحت رقابة قضائية.