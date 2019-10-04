متفرّقات عربية

المصدر: تونس - وكالات- مقديشو - أ.ف.ب

فتح سفارة

أعلنت الولايات المتحدة أنّها أعادت فتح سفارتها في العاصمة الصومالية مقديشو، بعد 28 عاماً من إغلاقها، في إشارة لتحسن العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. وقال السفير دونالد ياماموتو في بيان: «اليوم نعيد التأكيد على العلاقات بين الشعب الأمريكي والشعب الصومالي وبلدينا..

إنّه يوم مهم وتاريخي يعكس تقدم الصومال خلال السنوات الأخيرة، وخطوة أخرى في سبيل ضبط وتنظيم الانخراط الدبلوماسي الأمريكي في مقديشو منذ الاعتراف بالحكومة الفدرالية في الصومال في 2013». وعيّنت الولايات المتحدة بعثة دبلوماسية دائمة في مقديشو في ديسمبر 2018، لكنها كانت تعمل في نيروبي.

طرد

طرد أهالي منطقة باب الجديد في قلب العاصمة التونسية زعيم الحركة راشد الغنوشي، رافضين الاستماع إلى برامجه الانتخابية، فيما رفع أهالي محافظة القيروان شعار «ارحل» في وجه القيادي الإخواني ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، إضافة لاقتحام مقر حركة النهضة الإخوانية وتهشيم لافتاتها.

وقال منصف بالخوجة، الناشط المدني في المدينة التونسية العتيقة، إنّ طرد الغنوشي جاء نتيجة محاولته توظيف الرياضة في السياسة ومحاولته استمالة جماهير فريق النادي الإفريقي لخدمة أجندته السياسية. وأوضح أن رد الأهالي على الغنوشي كان بالطرد وعدم القبول، معتبراً ذلك بمثابة رفض عام للائتلاف الحاكم الذي أخفق في توفير حياة اقتصادية واجتماعية تليق بأحلام التونسيين.

16

انتشلت فرق الإغاثة جثامين 16 شخصاً قضوا في غرق قارب كان يُقلّ نحو 50 مهاجراً مغربياً قبالة سواحل الدار البيضاء، وفق ما أفادت عائلات الضحايا وعناصر الإغاثة. وبعد حدوث المأساة، تجمع عند الشاطئ أقارب بعض الشباب الذين كانوا يحاولون الهجرة عبر هذا القارب، يدعمهم متطوعون من سكان حي مجاور، لكن آمالهم في رؤية أقاربهم أحياء باتت تتضاءل أكثر فأكثر.

ونقل ثلاثة ناجين إلى المستشفى في حالة غيبوبة وعادوا إلى بيوتهم بعد ذلك. وتشير شهادات متطابقة إلى أن 56 شخصاً في المجموع كانوا على متن القارب، جميعهم شباب. وتقول السلطات المغربية إنّها اعترضت العام الماضي حوالي 89 ألف محاولة هجرة غير قانونية بينها 29 ألف محاولة عبر البحر.