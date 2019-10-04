رؤساء أركان «التعاون»: نساند إجراءات السعودية في الدفاع عن أراضيها

المصدر: الرياض - وام

ترأس معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، وفد الدولة في الاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول «التعاون» الذي عقد أمس في الرياض، بحضور قائد القيادة العسكرية الموحدة والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية.

يأتي الاجتماع بناء على طلب القوات المسلحة السعودية، للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الإقليمية الحالية، بهدف تحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك. تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة التطورات والأوضاع الراهنة بالمنطقة.

حيث دعا المشاركون في ختام الاجتماع إلى زيادة توحيد الجهود بين القوات المسلحة بدول المجلس ومساندتهم للإجراءات التي تتخذها المملكة للدفاع عن أراضيها والإجراءات التي تتخذها أي دولة يُعتدى عليها من دول مجلس التعاون.