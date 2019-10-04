الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة العراق على وجه السرعة

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية يوم الخميس، المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر إلى جمهورية العراق الشقيق إلى التريث وعدم السفر في الوقت الراهن نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التي يشهدها عدد من المدن العراقية.

وأهاب المصدر بالمواطنين المتواجدين حالياً هناك إلى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة، وإلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة. وذكر المصدر وفق صحيفة القبس الكويتية أنه في حال الحاجة إلى أي مساعدة الاتصال على سفارة الكويت في بغداد أو القنصلية العامة في البصرة على الرقم التالي (9647828444666 +).