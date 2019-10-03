انقطاع واسع لشبكة الإنترنت في العراق بالتزامن مع الاحتجاجات

المصدر: أ ف ب

سجل انقطاع واسع لشبكة الإنترنت في العراق وصل الخميس الى نحو 75 % بالتزامن مع احتجاجات اجتماعية تعم مناطق عدة من العراق، تتم الدعوة اليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسب ما أفادت منظمة متخصصة.

ويعاني المتظاهرون العراقيون في العاصمة بغداد والمدن الجنوبية من انقطاع التواصل فيما بينهم وتعذر نشر فيديوهات وصور الاحتجاجات منذ الأربعاء، وكان القطع في بادئ الأمر محصوراً بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم اتسع في وقت لاحق الأربعاء ليصبح العراق "غيرمتصل بالإنترنت إلى حد كبير"، وفق منظمة "نيت بلوكس" المراقبة للأمن السيبراني.

وبحلول صباح الخميس، كانت 75 في المئة من البلاد، وبينها بغداد، منقطعة تماماً عن الشبكة، بعدما أقدمت شركات "إيرثلينك" و"آسيا سيل" و"زين" المزودة للخدمة على "التقييد المتعمد" للوصول إلى الإنترنت، وفق "نيت بلوكس".

وكانت السلطات العراقية قطعت العام الماضي خدمة الانترنت والاتصالات الدولية، رداً على الاحتجاجات المطلبية حينها في جنوب العراق.

لم يصدر أي تعليق من السلطات العراقية حيال انقطاع الإنترنت.