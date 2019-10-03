الإمارات تواصل بناء وتأهيل مدارس الدريهمي

المصدر: الحديدة - وام

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، جهودها الداعمة للشعب اليمني الشقيق، من خلال تعزيز المجالات التي تتعلّق بحياة السكان وتحسينها، لاسيّما المجال التعليمي.

وافتتح محافظ الحديدة، د. حسن علي طاهر، يرافقه ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مدرسة للتعليم الأساسي في مديرية الدريهمي تخدم نحو 600 من الطلبة والطالبات، أعادت دولة الإمارات بناءها وتأهيلها، بعد تعرضها لأضرار كبيرة وتوقفها لعامين عن استقبال الطلاب، بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني.

وأكّد طاهر خلال حفل الافتتاح الذي حضرته قيادات من السلطة المحلية في الدريهمي، أن إعادة بناء مدرسة الفجر الجديد في منطقة الطائف في الدريهمي، تعكس صورة جلية لحجم الدعم السخي والدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، لتطبيع الحياة في المديريات والمناطق المحررة، خاصة القطاعات ذات الصلة بحياة الناس.

وأعرب عن شكره الجزيل لدولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي أولت مديرية الدريهمي اهتمامها من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل أبنائها.

وقام محافظ الحديدة وممثل الهلال الأحمر ومسؤولو المحافظة عقب الافتتاح، بجولة في فصول المدرسة ومرافقها دشنوا خلالها توزيع الحقيبة والزي المدرسي على الطلبة والطالبات. وأوضح ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، أنّ افتتاح مدرسة الفجر الجديد في الطائف وتوزيع الحقيبة والزي المدرسي على طلابها، يأتي في إطار حملة العودة إلى المدرسة في الساحل الغربي التي دشنتها الهيئة مطلع سبتمبر الماضي.