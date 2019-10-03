الجيش الليبي يدمر مواقع لطائرات تركية

المصدر: طرابلس-البيان-وكالات

تواصل قوات الجيش الليبي تقدماتها في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، وسط انسحاب للمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بإسناد سلاح الجو الليبي، الذي يدعم تقدم القوات البرية التي تتقدم في محاور القتال بالعاصمة. فيما أكد الجيش الليبي أن قواته دمرت مواقع في مطاري معيتيقة ومصراتة.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إنها رصدت عبر أجهزة الاستخبارات التابعة لها، أماكن متفرقة في مطاري معيتيقة ومصراتة، تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات التركية المسيرة، مشيراً إلى أن هذه الأماكن عبارة عن (هنقر) استخدم لتجهيز الطائرات المسيرة، وتخزين صواريخها في مطار معيتيقة الدولي.

وأكد اللواء أحمد المسمارى، الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان صحافي، إنه تم التعامل مع هذا التهديد، من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية، مؤكداً إقلاع هذه الطائرات من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في نفس الوقت، والقضاء على هذا التهديد. وأشار المسمارى إلى أن الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100 %، وعادت الطائرات لقواعدها سالمة، بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.

إلى ذلك، شن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية، مساء أول من أمس، غارة جوية جديدة، استهدفت المواقع العسكرية بمطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، والذي تستخدمه المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، كقاعدة جوية لشن عمليات عسكرية ضد قوات الجيش.