المصدر: الجزائر - البيان

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أوقفت مصالح الأمن في مدينة بجاية شرق الجزائر حسب مصادر إعلامية، البرلمانية الفرنسية ماتيلد بانو بعد مشاركتها في مسيرة طلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية.

وجاء توقيف البرلمانية الفرنسية بعد ظهورها في فيديو تتحدث فيه عن الوضع في الجزائر خلال مسيرة أول من أمس، وقد نشرت النائبة البرلمانية على صفحتها صوراً لها في الجـــزائر وقالت: «إنها متواجدة منذ 29 سبتمبر من أجل الالتقاء مع شخصيات للحديث حــول الحراك الشعبي».

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استقبل أمس بالجزائر العاصمة الأمين العام لوزارة الدفاع في الجزائر، اللواء عبد الحميد غريس، باسم نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، كلاً من الفريق أحمد محمد، رئيس الأركان للقوات المسلحة النيجرية، واللواء عبدولاي كوليبالي، رئيس الأركان العامة للجيوش المالية، واللواء محمد الشيخ محمد لمين الأمين، رئيس الأركان الوطنية للجيش الوطني الموريتاني.

واكد غريس على «تمسك الجزائر بالحفاظ على إطار التعاون هذا، المتمثل في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، التي تم إحداثها لمصلحة الأمن المشترك للدول الأعضاء».