روسيا تختبر «إس-500» في سوريا

المصدر: موسكو- د.ب.أ

أفادت صحيفة «إزفيستيا» الروسية، أمس، بأن الجيش الروسي أجرى في سوريا اختبارات ناجحة على أهم عناصر منظومة صواريخ «إس-500» للدفاع الجوي.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع والمجمع العسكري الصناعي الروسيين، إن «الاختبارات كشفت عدداً من الثغرات في عمل معدات المنظومة تسنى سدها في وقت قصير».

ونقلت عن النائب السابق لقائد القوات الجوية الروسي الفريق أيتيتش بيغيف القول: إن «المناخ في سوريا يمثل من هذه الزاوية ميدان اختبار مثالياً كونه يتسم بدرجات عالية لحرارة الجو وكثرة الغبار».

ووفقاً لموقع «روسيا اليوم»، فإن الخبراء العسكريين يرون أن فعالية منظومة «إس-500» تعتمد على أداء نقطة التحكم القتالي الناجح، وجهاز رادارها الجديد القادر على رصد الأهداف على الارتفاعات كافة. وتمكنت منظومة «إس-500» خلال الاختبارات من إصابة هدف يتجاوز 481 كيلو متراً، ما يزيد بنحو 80 كيلو متراً عن مدى أي نظام دفاع جوي قائم في العالم.