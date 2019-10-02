الحوثي يحتجز شحنة أدوية لـ«أطباء بلا حدود»

المصدر: عدن - البيان

احتجزت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران شحنة جديدة من الأدوية في مطار صنعاء الدولي خاصة بمنظمة أطباء بلا حدود. في وقت أحبط الجيش عدة محاولات تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال مصدر في المطار، إن ميليشيا الحوثي تحتجز شحنة جديدة من الأدوية التي وصلت عبر طيران الأمم المتحدة منذ أكثر من أسبوع.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيا الحوثية طلبت منهم إعادة بعض الأصناف بحجة أن الوضع الصحي باليمن لا يحتاجها في الوقت الذي يفتقر السوق لهذه الأدوية الخاصة بعلاج بعض الأمراض المزمنة.

إلى ذلك، رصدت قوات الجيش عدة محاولات تسلل لميليشيا الحوثي في مديرية الدريهمي. وأفشلت قوات الجيش كل محاولات الميليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح. وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.