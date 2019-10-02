الجبير: إدعاء إيران أن السعودية أرسلت لها رسائل غير دقيق

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن ما ذكره متحدث النظام الإيراني من أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيراني هو أمر غير دقيق وأن ما حدث هو أن دولاً شقيقة سعت للتهدئة وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الجبير: أن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة.

وأضاف : المملكة لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني فاليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم وسبب أزمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره.