نبيل الخطيب مديرا عاماً لمحطة "الشرق" التلفزيوينة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تعيين الدكتور نبيل الخطيب مديراً عاماً لمحطة الشرق التلفزيونية التابعة للمجموعة، المتخصصة في الإعلام المرئي والمسموع، والتي ستشكل إضافة كبيرة في الفضاء الإعلامي العربي.

وقالت المجموعة فبي بيان صحفي أن " الشرق " سوف تسعى إلى تعزيز الوعي على مستويات مختلفة، وصيانة حق الوصول إلى الحقيقة، عبر جهد كبير يتشارك به فريق من المحترفين والمحترفات، يعملون بروح واحدة.

يشار الى أن مشروع قناة الشرق سيتم إطلاقه بالتعاون مع مجموعة بلومبرغ الاعلامية, بما يجعل محطة الشرق مشروعاً حيوياً، سيكون اضاءة في عالم الإعلام.

و سيتولى الدكتور نبيل الخطيب موقع مدير عام شركة الشرق التي سيكون مقرها في مركز دبي المالي العالمي،

يذكر أن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وشركة بلومبيرغ سبق وأعلنتا عن مشروع "بلومبيرغ الشرق" ومقره مركز دبي المالي العالمي في إطار اتفاقية تعاون استراتيجية بين الطرفين.

وتعمل شركة الشرق للخدمات الإخبارية على صياغة هوية إعلامية جديدة عصرية وجذابة وقادرة على التأثير الإيجابي، والقدرة على تقديم أنماط إعلامية مميزة، خصوصاً، في ظل التسارع التكنولوجي، والتغيرات على اهتمامات الجمهور.

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