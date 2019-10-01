ممدوح المهيني مديراً عاماً لقناتي "العربية" و"الحدث"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مجلس مديري شبكة العربية الإخبارية اليوم عن تعيين الأستاذ ممدوح المهيني، مديراً عاماً للشبكة، الذي كان يشغل موقع نائب المدير العام فيها.



وجاء هذا التعيين، إثر استقالة وانتقال الدكتور نبيل الخطيب مدير عام الشبكة، للعمل في مشروع إعلامي كبير، وسيستمر في تقديم الاستشارات لمجلس التحرير.



ويعد ممدوح المهيني من أبرز الإعلاميين السعوديين الشباب، المتميزين في السنوات الأخيرة، وسبق أن تقلد رئاسة تحرير المواقع والمنصات الرقمية للشبكة على مدى أربع سنوات، انتقل بعدها لتولي منصب نائب المدير العام قبل نحو العام. كما يأتي تعيين المهيني من باب الحرص المتواصل على تعزيز توجه "العربية" و"الحدث"، نحو قطاعات واسعة من الشباب العربي، من خلال المنصات الرقمية والتلفزيونية الثرية التي تتميز بها مجموعة العربية.



ويتوجه مجلس مديري شبكة العربية الإخبارية بالشكر والتقدير للدكتور نبيل الخطيب على جهوده خلال توليه لموقعه ورفعه مستوى أداء المحطتين، ومساهمته في إطلاق مشاريع تخدم التحول الرقمي الاستراتيجي للمؤسسة، وإطلاق هوية جديدة، إضافة إلى الاستديوهات الجديدة الجاري العمل على تنفيذها حاليا، وستكون جاهزة خلال فترة قصيرة.



ويؤكد المجلس ثقته بقدرات الأستاذ ممدوح المهيني المهنية لإدارة هذا الصرح العربي الإخباري الرائد، والارتقاء به نحو مزيد من النجاحات والإنجازات.