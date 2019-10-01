الأردن.. تلويح بمعلمين بدلاء للمضربين

المصدر: عمّان - د.ب.أ

وجهت وزارة التربية والتعليم الأردنية مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات المملكة بضرورة التأكيد على مديري المدارس دعوة أولياء أمور الطلبة لإرسال أبنائهم للمدارس من اليوم.

وشددت الوزارة، في كتاب صادر عن وزير التربية والتعليم وليد المعاني، أن هذا التعميم الملزم يأتي امتثالاً للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بوقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتاً إلى حين البت في دعوى مرفوعة من أهالي طلبة.

ونبهت الوزارة إلى أنه في حال امتناع أي مدير مدرسة عن الإعلان، أو امتناع أي معلم عن التدريس، فإنه سيتم تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية، والعمل على تأمين معلم بديل فوراً على حساب التعليم الإضافي. وكانت نقابة المعلمين أكدت أمس تمسكها بالإضراب، رغم القرار الصادر عن الحكومة مطلع الأسبوع بزيادة نسب العلاوات للمعلمين. ولفتت النقابة إلى أن مقدار العلاوة المطروح من جانب الحكومة أقل من 10% مما كان يدور النقاش حوله.

ودعا رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز مجلس نقابة المعلمين إلى الالتزام بقرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف الإضراب. وخلال مؤتمر صحافي عقده أمس، أكد الرزاز أن الحكومة اتخذت قراراً بشكل منفرد بزيادة العلاوات للمعلمين حسب نظام الرتب.

وقال الرزاز إن النقابة مصرة على مطلب علاوة الخمسين بالمئة وهي نسبة لم تتعهدها أي حكومة لأن الوضع الاقتصادي للمملكة لا يتيح ذلك.