تدهور صحة معتقل فلسطيني يعيد فتح ملف التعذيب

المصدر: ■ دبي - البيان

التدهور السريع الذي طرأ على الوضع الصحي للمعتقل الفلسطيني سامر العربيد، يجدّد فتح ملف الأسر والتعذيب في أقبية التحقيق الإسرائيلية، حيث يواجه العربيد وعدد من رفاقه تهمة تنفيذ عملية فدائية ضد قوة إسرائيلية غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين حملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة العربيد الذي دخل مستشفى هداسا قبل يومين بحالة صحية خطرة نتيجة التعذيب على أيدي المحققين. وقالت إن الوضع الصحي للأسير العربيد صعب للغاية، ولا يسمح الاحتلال لأحد بزيارته أو الحديث معه.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس في بيان «هذه الجريمة استندت إلى تفويض منحه الجهاز القضائي لجهاز مخابرات الاحتلال لممارسة التعذيب بحق الأسير العربيد».

وكان جهاز «شين بيت» والشرطة الإسرائيلية أشارا السّبت إلى اعتقال 3 فلسطينيين من أعضاء الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين المتهمة بتنفيذ عملية «دوليب» غربي رام الله.

إضراب عن الطعام

الأسرى في سجون الاحتلال يعانون ظروفاً تزداد قسوة في سجون الاحتلال. ويواصل سبعة أسرى، وبينهم سيدة، إضرابهم المفتوح عن الطعام.

وأقدم المضربين هو الأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس في القدس المحتلة، وهو مضرب منذ 69 يوماً، فيما اعتقلت الأسيرة هبة اللبدي (24 عاماً) أثناء توجهها لزيارة عائلتها في محافظة جنين وحُولت إلى تحقيق قاسٍ استمر 25 يوماً، وانتهى بتحويلها إلى الاعتقال الإداري، وهي مضربة عن الطعام منذ 7 أيام.

الحرم الإبراهيمي

في الأثناء، أغلقت قوات الاحتلال أمس، الحرم الإبراهيمي بالبلدة القديمة في الخليل أمام الفلسطينيين وخصصته للمستوطنين. واعتقل جنود الاحتلال طالباً (15 عاماً) على حاجز أبو الريش غربي الحرم الإبراهيمي، أثناء توجهه للمدرسة. وأتاح الاحتلال للمستوطنين اليومين الماضيين اقتحام المسجد في الوقت الذي يمنع المصلين الفلسطينيين من الدخول إليه.

واقتحم مستوطنون أمس المسجد الأقصى بذريعة رأس السنة العبرية. وأطلقت جماعات «الهيكل» دعوات لاقتحام المسجد الأقصى للاحتفال برأس السنة العبرية.