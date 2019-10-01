عبدالله بن زايد يطمئن على أمير الكويت

المصدر: نيويورك - وام

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بمقر إقامته في نيويورك.

واستقبل أمير الكويت إلى جانب سموه، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، ويوسف بن علوي بن عبدالله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان. وقد اطمأن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ويوسف بن علوي بن عبدالله، على صحة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت ونتائج الفحوصات الطيبة والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح.

وأعرب الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح عن تقديره لهذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الطيبة بين دول مجلس التعاون الخليجي.