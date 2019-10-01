وزراء العدل بدول «التعاون» يناقشون في مسقط عدداً من التوصيات

المصدر: مسقط - وام

اختُتمت في العاصمة العمانية «مسقط» أعمال الاجتماع التاسع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد بمقر الهيئة الاستشارية لدول التعاون، برئاسة الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي، وزير العدل بسلطنة عمان.

ترأس وفد الدولة في الاجتماع المستشار سلطان راشد المطروشي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، بعضوية القاضي جاسم سيف بوعصيبه، مدير دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، مدير إدارة التعاون الدولي.

وشمل جدول أعمال الاجتماع موضوعات عدة، من بينها توصيات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل التي عقدت بالأعوام 2017 - 2019 تنفيذاً لقرارات وزراء العدل في اجتماعهم الثامن والعشرين الذي عُقد بالسعودية في أكتوبر 2016. كما ناقش الوزراء اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الدول الأعضاء، وعدداً من التوصيات.