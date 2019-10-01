هجومان على قاعدة أمريكية وموكب أوروبي في الصومال

المصدر: مقديشو- وكالات

هاجمت حركة الشباب الإرهابية المتطرفة، أمس، قاعدة جوية أمريكية وموكباً للاتحاد الأوروبي يضم مستشارين عسكريين في هجومين منفصلين في الصومال، على ما أفاد شهود ومسؤول أمني.

واستهدف المسلحون القاعدة الأمريكية في بليدوغلي (نحو 110 كلم شمال غرب العاصمة مقديشو) بالمتفجرات قبل أن يفتحوا النيران على الموقع.

وقال الشاهد محمد عدن لـ«فرانس برس» عبر الهاتف «وقع انفجاران كبيران، الأول أقوى من الثاني. كما حدث تبادل كثيف لإطلاق النار بعد الانفــــجارين لكننا لا نعــرف التفاصيل».

وفي هجوم منفصل، أمس، أكد مسؤول أمني صومالي أن مستشارين عسكريين أوروبيين يدربون الجيش الوطني الصومالي تعرضوا لاعتداء بواسطة سيارة مفخخة في مقديشو.

وقال الضابط الصومالي عمر ابيكار «استهدفت سيارة مفخخة المستشارين العسكريين الأوروبيين على الطريق الصناعي. اصطدمت سيارة محملة بالمتفجرات بإحدى سيارات الموكب وسقط ضحايا». وكتبت ايمانويلا ديل ري نائبة وزير الخارجية الإيطالي على «تويتر»، إن الهجوم استهدف جنوداً إيطاليين. وقالت «أشعر بالقلق حيال الانفجار الذي وقع عند مرور الجنود الإيطاليين في الصومال» الذين يشاركون في مهمة الاتحاد الأوروبي للتدريب في البلد الإفريقي الفقير والمضطرب. وذكر موقع «سايت» الأمريكي، أن حركة الشباب الإرهابية تبنت الهجومين.