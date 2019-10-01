شما بنت سلطان تحضر فعاليات أممية واقتصادية في نيويورك

المصدر: نيويورك - وام

حضرت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية»، عدداً من جلسات النقاش المهمة حول تحديات الاستدامة والتغير المناخي، خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، وقمة تأثير التنمية المستدامة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي 2019، والقمة العالمية للصناعة والتصنيع التي عقدت كلها في نيويورك هذا الأسبوع.

كما زارت الشيخة شما المدرسة البريطانية الدولية في نيويورك وتواصلت مع الطلاب في جلسة قراءة الكتب المجتمعية، حيث قرأت كتابها الخيالي المستوحى من تغير المناخ، «مغامرات ماكسيما وكوستاوود: بحثاً عن حل عالمي».

نشاطات

وباعتبارها من الشخصيات العالمية المعروفة في مجال الاستدامة البيئية، حضرت الشيخة شما بنت سلطان «قمة عمل المناخ»، و«قمة الشباب للمناخ»، و«قمة ما قبل المناخ»، و«لجنة تطوير المباني والبنية التحتية الحضرية المستدامة».

كما تمت دعوتها لحضور القمة العالمية للصناعة والتصنيع من قبل السيد بدر العلماء رئيس اللجنة المنظمة.. وشملت الجلسات موضوعات نقاشية متنوعة حول قضايا الاستدامة والممارسات البيئية المطلوبة، مثل التطورات الحاصلة في مجال توفير الحلول المستدامة بيئياً ومكافحة تغير المناخ.

وكجزء من أجندة عملها في مجال الاستدامة وتغير المناخ، عقدت الشيخة شما أيضاً اجتماعاً خاصاً مع السيدة «كريستين هيوز»، مدير شراكة العمل العالمي للبلاستيك في المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث ناقش الطرفان الخدمات اللوجستية التشغيلية الضرورية لبناء مرافق إعادة تدوير البلاستيك في دولة الإمارات العربية المتحدة، والطرق البديلة التي يمكن تنفيذها للتخلص من اعتماد المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان: «بصفتي داعمة ومدافعة عن الممارسات البيئية المستدامة، أقيّم عالياً فرصة دراسة الخيارات القابلة للتطبيق في مجال إعادة تدوير البلاستيك خلال لقائي مع السيدة «كريستين هيوز»، ومناقشة حلول تغير المناخ مع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعوتي لحضور القمة العالمية للصناعة والتصنيع من قبل السيد بدر العلماء رئيس اللجنة المنظمة، كما أسعدني أن أقرأ كتابي الخاص حول تغير المناخ للطلاب الرائعين في المدرسة البريطانية الدولية في نيويورك».

استنتاجات

وواصلت الشيخة شما حديثها عن استنتاجاتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة تأثير التنمية المستدامة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي 2019 بقولها: «أعتقد أنه من المهم جداً أن تأخذ منظمات القطاع الخاص العالمية الرائدة زمام المبادرة من خلال ممارسة الأعمال التجارية بطريقة مستدامة..

في مؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية»، نسعى باستمرار لتقديم مساهمة دائمة وذات مغزى في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث تركّز المؤسسة على تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات عبر تزويدها بخبراتنا في تطوير مشاريع البنية التحتية، وتقديم الخدمات الاستشارية وتسريع حلول الاستدامة التكنولوجية المبتكرة، لخلق تأثير إيجابي في أهداف التنمية المستدامة».

طليعة

قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية»: «أنا محظوظة بإدارة مؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية» في الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة ضمنت قيادتها أن تكون في طليعة المؤثرين في التنمية المستدامة، من خلال مواءمة أهدافها الوطنية (رؤية 2021) مع أهداف أجندة الأمم المتحدة العالمية 2030».