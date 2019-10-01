متفرقات عربية

المصدر: تونس- وكالات - الجزائر- البيان

رفض

أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رفضه أن تكون تونس منصة إنزال وإيواء وفرز للمهاجرين غير النظاميين، محملاً الدول الأوروبية مسؤولية إنقاذ الأرواح البشرية في البحر المتوسط واستقبال المهاجرين على موانئها.

وقال المنتدى في بلاغ له: إن الموانئ التونسية تعتبر غير آمنة للمهاجرين لأن المنظومة القانونية التونسية لا توفر الحماية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى عجز المنظمات الأممية والوطنية بتونس عن التكفل بالخدمات الأساسية لهذه الفئات ما ولّد أزمة إنسانية.

تعليمات

أصدر نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، تعليمات لقادة النواحي والقوات ومختلف المصالح الأمنية، للشروع فوراً في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتأمين العملية الانتخابية عبر كل التراب الوطني.

وقال الفريق قايد صالح، أمس، «أسديت تعليمات لقادة النواحي ومختلف المصالح الأمنية لتأمين العملية الانتخابية». وأضاف «هذه الانتخابات تشكل فرصة متجددة ليبرهن خلالها الشعب الجزائري على أنه شعب متمسك بمبادئه الوطنية الأصيلة، يعرف كل ما واجهته التحديات كيف يؤدي واجبه الوطني، فالجزائر هي غاية الغايات».