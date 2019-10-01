محمد بن سلمان: هجوم «أرامكو» عمل حربي إيراني

المصدر: واشنطن - وكالات

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أن الهجوم على منشآت النفط التابعة لشركة «أرامكو» يعد «عملاً حربياً» من جانب إيران، مشدداً على أنه في حال لم يتخذ العالم موقفاً قوياً وصلباً لكبح إيران «سنرى تصعيدات مستمرة من الإيرانيين لتهديد العالم».

وجاءت تصريحات الأمير محمد بن سلمان في برنامج 60 دقيقة على قناة «سي.بي.إس» الأمريكية.

وقال ولي العهد السعودي: «أتفق مع بومبيو في أن الهجوم على منشآتنا النفطية هو عمل من أعمال الحرب من طرف إيران». وأضاف بأن أسعار النفط ستقفز إلى «أرقام هائلة» إذا لم يتحد العالم لردع إيران، مضيفاً «نفضل الحل السياسي السلمي لحل الخلاف مع إيران عوضاً عن الحل العسكري».

عمل أحمق

وأشار إلى أن هجوم أرامكو عمل أحمق لأنه استهدف 5 في المئة من إمدادات العالم، وأن الهدف الاستراتيجي الوحيد لإيران خلف هذه الهجمات هو إثبات أنهم «أغبياء».

وحول اليمن، شدد الأمير محمد بن سلمان على أنه «إذا أوقفت إيران دعمها سيكون وقتها الحل السياسي في اليمن أسهل بكثير».

وخلال اللقاء أكد الأمير محمد بن سلمان أن المنطقة تشكل تقريباً 30% من إمدادات الطاقة في العالم وتشكل تقريباً 20% من المعابر التجارية العالمية وتشكل تقريباً 4% من الناتج القومي العالمي، تخيلوا أن تقف هذه الأمور الثلاثة. هذا معناه انهيار الاقتصاد العالمي كله وليس فقط المملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط.

وتابع «بلا شك إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران فسوف نرى تصعيداً أكبر، وستهدد مصالح العالم وسوف تتعطل إمدادات الطاقة، وسوف تصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا»، مشدداً على أنه إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيا الحوثي فسيكون الحل السياسي أسهل بكثير.

وأردف قائلاً «اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد».

وأضاف «كقائد يجب أن أكون متفائلاً كل يوم، لا أستطيع أن أكون متشائماً، إذا كنت متشائماً يجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر». وأضاف ولي العهد السعودي، لمراسلة الشبكة نورا أودونيل، أنه يفضل ألا يكون الرد على الهجوم عسكريا، موضحا أن الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري.

جريمة مؤلمة

تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مقتل جمال خاشقجي، مؤكداً أنها جريمة مؤلمة جداً، وسيحاسب كل مسؤول عنها.

وشدد أن العدالة ستأخذ مجراها في هذا الموضوع. وأضاف: «كقائد يجب أن أكون متفائلاً كل يوم».