التحالف: ميليشيا الحوثي تروّج ادعاءات هدفها التضليل

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أمس، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تروّج لادعاءات غير حقيقية، هدفها تضليل الرأي العام الدولي والإقليمي.

وأكد المالكي خلال مؤتمر صحافي، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية حاولت الالتفاف على وحدات الجيش اليمني، إلا أن قوات التحالف أفشلت المحاولة.

وأشار إلى أن من أهم التهديدات التي تواجه الأمن الإقليمي والدولي، هو تهديد الميليشيا الحوثية، باستخدام الأسلحة النوعية، وخصوصاً الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.

وأضاف أن تهديد الميليشيا يشمل أيضاً خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

ولفت المالكي إلى أن الميليشيا لم تلتزم باتفاق ستوكهولم، لاسيما تفاهماته الثلاثة فيما يخص الأسرى والموانئ بما فيها ميناء الحديدة، مؤكداً على دعم التحالف للجهود الأممية والعالمية لتطبيق الاتفاق. وبيّن أن الميليشيا لا تزال تتخذ من الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية.

وعرض المالكي صوراً لاستهداف قوات التحالف ورشاً لتصنيع الزوارق المفخخة تابعة لميليشيا الحوثي على السواحل اليمنية، كما عرض فيديو يظهر لحظة تفجير قارب حوثي مفخخ بعرض البحر.