أمير مكة: سنرفع نتائج التحقيقات في حريق محطة قطار الحرمين إلى الملك سلمان

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صدور توجيهات بتشكيل لجان من عدة جهات للتحقيق في أسباب حريق محطة قطار الحرمين، مشيراً إلى أنه سيتم رفع النتائج لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

جاء ذلك لدى وقوف الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، و الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ميدانيًا على آثار الحريق الذي وقع بمحطة قطار الحرمين بحي السليمانية في جدة.

وقال أمير مكة المكرمة :"ننتظر النتائج التي ستقدمها اللجان المشكلة عن أسباب حدوث الحريق، لرفعها للمقام السامي للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم حيال ذلك"، مبينًا أن وزارتي الداخلية والنقل وإمارة منطقة مكة المكرمة تشارك في أعمال التحقيق.

وأوضح أن الأضرار وقعت في الطابق الثاني وسقف المبنى، ولا توجد نسبة محددة حتى الآن عن الأضرار، مؤكدًا سلامة الطابقين الأول والأرضي للمحطة، وفقاً وكالة الأنباء السعودية واس.

وحول إيقاف أشخاص على ذمة التحقيق، أكد الأمير خالد الفيصل أنه لا يمكن إيقاف أي أحد دون سبب، واصفًا الموضوع بالكبير، وأن هنالك أمورا لا بد من التحقق من كيفية حدوثها ولماذا.

وقدم الأمير خالد الفيصل شكره لجميع الجهات التي شاركت في إخماد الحريق الذي وقع في محطة قطار الحرمين بالسليمانية، داعيًا وسائل الإعلام لتحري الدقة وانتظار نتائج التحقيق في الحادثة.