محمد بن سلمان: أفضل الحل السياسي للأزمة مع إيران

المصدر: وكالات

أكد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بأنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أن إيران قامت بعمل يشبه "إعلان حرب" وأنه يفضل الحل السياسي للأزمة مع إيران.

وفي مقابلة خاصة له مع قناة CBS، أشار ولي العهد السعودي إلى أنه يأمل بألا يكون العمل العسكري ضرورياً ضد إيران، وبأنه يفضل الحل السياسي.

و حذّر ولي العهد من أن النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران، قائلا: "إذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران سنرى المزيد من التصعيد". ورداً على سؤال لمراسلة الشبكة نورا أودينيل بشأن قصف منشأة أرامكوا بطائرات بدون طيار وصواريخ كروز صناعة إيرانية ، قال الأمير محمد بن سلمان إن هجوم 14 سبتمبر ضرب قلب صناعة الطاقة العالمية، حيث أنه أعاق انتاج 5ر5 بالمئة من انتاج الطاقة التي تحتاجها الولايات المتحدة والصين والعالم أجمع.