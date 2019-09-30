السعودية والبحرين تتضامنان مع مصر ضد الإرهاب

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

شدّدت السعودية والبحرين، على دعمهما جهود مصر في حربها على الإرهاب، مثمنتين الجهود المصرية في سبيل القضاء على التنظيمات المتطرّفة، فيما نفّذ الجيش المصري عملية أمنية في محافظة شمال سيناء أسفرت عن مقتل 15 إرهابياً.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، تأييدها وتضامنها مع مصر في حربها على الإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، قوله، إنّ المملكة العربية السعودية تعلن تأييدها للجهود التي تبذلها مصر الشقيقة في سبيل مكافحة الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء. وأكّد المصدر، تضامن المملكة التام ومؤازرتها لمصر في حربها على الإرهاب والتطرف.

موقف راسخ

على صعيد متصل، أكدت مملكة البحرين، دعمها لمصر في مكافحة الإرهاب، مثمّنة الجهود الضخمة للجيش المصري في القضاء على التنظيمات الإرهابية. وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إنّ موقف البحرين ثابت وراسخ لدعم مصر في كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب، وللتصدي لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها. وأعربت البحرين، في البيان، عن تضامنها مع مصر فيما تقوم به من دور استراتيجي في تعزيز الأمن القومي العربي، والحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة. وثمنت وزارة الخارجية البحرينية، الجهود الضخمة التي يقوم بها الجيش المصري في مكافحة العنف والتطرّف والإرهاب والقضاء على مختلف التنظيمات الإرهابية، لاسيّما ما تمّ اتخاذه أخيراً من إجراءات في محافظة شمال سيناء، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي ضحايا العمليات الإرهابية وللشعب المصري الشقيق، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

جهود

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، إنّ 15 إرهابياً قتلوا في العريش بمحافظة شمال سيناء. وأضافت الوزارة في بيان: «استمراراً لجهود الوزارة المبذولة بمجال ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء الثابت تورطها في تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة، وتسعى لتصعيد مخطّطاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحي الحوص منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية».

ولفت بيان وزارة الداخلية، إلى أنّه تمّ التعامل مع تلك المعلومات، واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر، إلا أنهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية، عند استشعارهم اقتراب القوات، ما دعا للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مقتل 15 من تلك العناصر. وأشارت الوزارة إلى العثور بحوزة المسلحين على تسع بنادق آلية، وثلاث بنادق خرطوش، وعبوتين ناسفتين، وحزام ناسف، مشيرة إلى أنّه تمّ تقنين الإجراءات حيال الواقعة، فيما تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.