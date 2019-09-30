تصعيد حوثي في الحديدة وغارات تستهدف فلوله في صعدة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

صعدت ميليشيا الحوثي الإيرانية من خروقها في محافظة الحديدة اليمينة، في وقت شنّ تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارات عدة على مواقع وتجمعات الميليشيا في محور كتاف شمال شرق محافظة صعدة.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني، أنّ الغارات استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي متحصنة في كهوف، وعربات تحمل مقاتلين وأسلحة وذخائر تابعة لهم، مشيراً إلى أنّ الغارات الجوية أدت إلى تدميرها بالكامل.

انتهاكات

في غضون ذلك، أعلن التحالف العربي، أمس، أن الميليشيا الحوثية استخدمت المناطق المدنية في صنعاء لإطلاق صاروخ باليستي، سقط في صعدة. وأوضح الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن، تركي المالكي، في بيان، أنّ الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح أمس، صاروخاً باليستياً من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

كما أكد استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية. إلى ذلك، شدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

تصعيد

إلى ذلك، تعرضت مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي، لقصف مدفعي عنيف واستهداف بالأسلحة الثقيلة من قبل ميليشيا الحوثي.

وأفادت مصادر عسكرية بقيام الميليشيا بشن قصف مدفعي عنيف على مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق مديرية الدريهمي وجنوبها بمدفعية الهاون والأسلحة الرشاشة.

وفي سياق الانتهاكات والخروقات المستمرة، استهدفت الميليشيا مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة في الساحل الغربي بقذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وفي حيس إلى الجنوب من الحديدة، أفادت مصادر عسكرية وميدانية باستحداثات جديدة وتمركزات للميليشيا جنوب المديرية، ونشرت مسلحيها على المواقع وعززتها بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

ونفذت الميليشيات عمليات قنص واستهداف واسعة على مناطق متفرقة من المديرية، مساء السبت، حيث فتحت نيران أسلحتها القناصة على مناطق شمال حيس واستهدفت مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق المديرية مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة.