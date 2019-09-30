الجبير: تاريخ إيران خلال الـ40 سنة الأخيرة عدواني

المصدر: الرياض- وكالات

شدد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في لقاء مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية أن إيران دائماً ما كانت دولة عدائية، وعليها أن تحترم سيادة الدول الأخرى وتتوقف عن التدخل في شؤون غيرها من الدول مشيراً إلى أن سياسة استرضاء إيران غذت سلوكها العدائي.

وشدد أن تاريخ إيران خلال الـ40 سنة الأخيرة كان عدوانياً، وخاصة ضد السعودية. وقال «لقد هاجموا سفاراتنا، وحاولوا تعطيل الحج، واغتالوا دبلوماسيينا في عدد من البلدان، وزرعوا خلايا إرهابية في المملكة، كما قاموا بتفجير الخبر في عام 1996، والقائمة تطول وتطول».

التزام

وتابع «علــى إيران أن تقرر ما إذا كانت دولة ثوريــة أو دولة قومية. وإذا كانت دولة قومية، فعليها أن تتقيد بقواعد القانون الدولي، وسيادة الدول، وأن تحترم مبدأ عدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى».

وشدد الجبير على ضرورة أن يتوقف السلوك الإيراني، قائلاً: «لقد هاجموا سفاراتنا، حاولوا كثيراً تعطيل الحج، اغتالوا دبلوماسيي عدد من الدول، زرعوا خلايا إرهابية في السعودية، وفجروا أبراج الخبر عام 1996 والقائمة تطول».

وأردف قائلاً: «في الآونة الأخيرة، كانوا يزودون الحوثيين الصواريخ، 260 صاروخاً إيراني الصنع أطلقها الحوثيون على الأراضي السعودية». وأشار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إلى 150 طائرة من دون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي الإيرانية على السعودية. وأضاف إن دفاعاتنا الجوية كانت قادرة على منع أي من تلك الصواريخ من الوصول إلى أهدافها المقصودة.

استرضاء

وعد أن إنشاء نظام مالي موازٍ لـ«سويفت» (وهو النظام العالمي الذي تستخدمه المصارف لإرسال وتسلم الأموال)، يعد استرضاء لإيران.

وتابع «عندما يتحدث البعض عن إعطاء مبالغ أو حدود ائتمانية لإيران، فهذا استرضاء، وهو يشجع السلوك الإيراني». وأضاف «عندما يسعى البعض إلى التعامل مع إيران رغم أنها تقتل وتعطل النظام الدولي، فهذا استرضاء»