عبدالله بن زايد يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع تركمانستان

المصدر: نيويورك - وام

اختتمت دولة الإمارات اليوم السادس من مشاركتها في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الأمم المتحدة والوفود الرسمية لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية الرئيسة في حين أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية خلال لقائه رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان في نيويورك.

علاقات صداقة

وجاء لقاء سموه والمسؤول التركمانستاني على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلاله استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وتركمانستان والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياسية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد الحرص على تطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، أشاد ميريدوف بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات. حضر اللقاء لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

وشملت الارتباطات الرئيسة التي شارك بها أفراد وفد الدولة الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حضره معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إضافة إلى اجتماع ثنائي مع يلديز بولاك - بيغل وزيرة خارجية جمهورية سورينام حضره معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة واجتماع مع جان شاريه نائب رئيس وزراء كندا السابق رئيس وزراء مقاطعة كيبيك السابق حضره معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي وفعالية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة 3 والتغطية الصحية الشاملة حضرته معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع.

التحديات المعاصرة

وافتتح معالي أنور قرقاش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي ترأسته الدولة هذا العام، حيث ناقشت الدول الأعضاء عدداً من المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بجانب التحديات المعاصرة التي تواجه العالم الإسلامي.

وأكد معاليه - خلال الاجتماع - حرص الإمارات على مواصلة الحوار البناء مع الدول الأعضاء لوضع برامج تعاونية تعزز مصالح أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي.

كما حضر قرقاش اجتماع الجمعية العامة رفيع المستوى حول السودان لبحث الأوضاع السياسية والأمنية الحالية في السودان، والتقى بعدها مع نيكولاس هايسوم، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في السودان، وأكدا الالتزام المشترك بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن فيها.

على صعيد آخر، اجتــمع أحـــمد الصايغ مع يلديز بولاك - بيغل وزيرة خارجية جمهورية سورينام، ووقـــعا اتـفاقية بشأن ترتيبات الإعـــفاء المتبادل من التأشيرات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما التقى الصايغ تيتي أنطونيو، وزير الدولة للشؤون الخارجية في أنغولا ودينيس موزس وزير خارجية ترينيداد وتوباغو ودامدين تسوغتباتار وزير خارجية منغوليا ورالف ريجنيانو وزير خارجية جمهورية فانواتو.

على صعيد آخر، عقد عمر العلماء اجتماعاً ثنائياً مع معالي جان شاريه نائب رئيس وزراء كندا السابق رئيس وزراء مقاطعة كيبيك السابق، الذي رافقه وفد من رجال الأعمال والمسؤولين الدبلوماسيين واستعرض الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام السياسي والاقتصادي المشترك. من جهتها، ألقت حصة بنت عيسى بو حميد كلمة في فعالية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 3 والتغطية الصحية الشاملة لمناقشة كيفية إحراز تقدم في تحسين صحة الملايين من الناس عن طريق زيادة العمر المتوقع، والحد من نسبة الوفيات بين صفوف الأمهات والأطفال، ومكافحة الأمراض المعدية الرئيسة.