المصدر: الجزائر - د.ب.أ

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، العثور على جثتي إرهابييْن إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة كسير حميمص، قرب بلدة العوانة بولاية جيجل شرقي البلاد. وقالت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، إن الإرهابييْن كانا قتلا من طرف قوات الجيش خلال عمليات سابقة. من جهة أخرى، أشارت الوزارة، إلى ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة، إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست. ووفق بيان الوزارة جرى التحفظ على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وأربعة صواريخ أرض-أرض إضافة إلى كمية من الذخيرة.

نفي

نفت البحرية الليبية ما تردد عن غرق 50 مهاجراً كانوا على متن قارب قبالة السواحل الليبية، مشيرة إلى أن القارب تم إنقاذه وعلى متنه 71 مهاجراً نجوا جميعاً. وقالت البحرية، في بيان، إن بلاغاً ورد إلينا من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب يحمل مهاجرين غير قانونيين شمالي مدينة الخمس شرقي طرابلس، ما دفع زورقاً وقارباً يتبعان القطاع الأوسط بحرس السواحل إلى الخروج في عملية بحث استمرت عدة ساعات، من دون جدوى، لأن القارب كان يتحرك لمسافة ثم يتوقف لطلب النجدة، ويواصل الحركة مجدداً ويطلب إغاثة في منطقة أخرى، الأمر الذي تطلب إعادة قارب الإنقاذ وتغيير الزورق بآخر لمواصلة المهمة. طرابلس - د.ب.أ