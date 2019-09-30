جمعية الصحفيين الإماراتية: العالم مطالب بدعم الإعلاميين الفلسطينيين

المصدر: دبي - البيان

دعت جمعية الصحفيين الإماراتية في بيان لها أمس بمناسبة «اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين» العالم إلى الوقوف مع حريتهم.

وجاء في البيان: يأتي هذا اليوم في الوقت الذي تستمر فيه انتهاكات العدو الصهيوني والتنكيل بالصحفيين الفلسطينيين من قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الصحفيين الذين لا يملكون إلا أقلامهم وعدساتهم، في تحدٍ سافر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية.

وعلى الرغم من هذا البطش والتنكيل، تبقى الكلمة الحرة ويبقى الصمود الفلسطيني هو الحارس الأمين على حريات العمل الصحفي، والمدافع عن الحقوق المهنية، وهو النهج الذي يسير عليه الزملاء الصحفيون الفلسطينيون لتوحيد كل الجهود المخلصة لاستنهاض الأداء الصحفي المهني، وتحمل المسؤولية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة. وطبقاً لإحصاءات رسمية، فإنه منذ العام 2000 وحتى اليوم استشهد 48 صحفياً فلسطينياً، وأصيب المئات، فيما بلغ عدد الصحفيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال 23، من الضفة الغربية، وقطاع غزة.. وأصيب أكثر من 400 صحفي بالرصاص الحي، واعتقل 120 آخرون.