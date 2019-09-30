المصدر: بغداد-البيان

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عرض برلمان إقليم كردستان «كحسن نية»، تسليم 250 ألف برميل من نفط الإقليم إلى بغداد يومياً، شريطة التزام الأخيرة بإرسال رواتب موظفي الإقليم وحصته من الموازنة العامة. وقال بيان لبرلمان الإقليم، من خلال موقعه الرسمي، إنه استمراراً للقاءات والزيارات إلى بغداد، قام وفد من البرلمان، بزيارة وزير المالية الاتحادي، فؤاد حسين.

وأضاف أن الوفد كان برئاسة نائب رئيس البرلمان، هيمن هورامي، ورفقة نائب رئيس اللجنة المالية، هيفيدار أحمد، ورئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية، بلين إسماعيل، وتطرق إلى العلاقات بين إقليم كردستان في شمالي العراق والحكومة الاتحادية.

وأكد على «ضرورة حل المشكلات العالقة بين الجانبين، عن طريق الحوار الحقيقي، ووفقاً للدستور العراقي، وتثبيت حصة الإقليم في الموازنة العراقية العامة للعام المقبل 2020». وعرض هورامي تسليم إقليم كردستان «على سبيل حسن النية»، 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة تسويق النفط الوطنية بالحكومة الاتحادية (سومو)، شريطة التزام بغداد بإرسال رواتب موظفي الإقليم، وحصته من الموازنة العامة.

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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس عن تنفيذ عملية استباقية في قضاء البعاج بمحافظة نينوى. وذكرت الوزارة في بيان، أن «عناصر فرقة المشاة العشرين، نفّذوا عملية استباقية واسعة في الصحراء جنوبي قضاء البعاج بالموصل، تم خلالها العثور على نفق بداخله خمس جثث متفسخة لعصابات داعش الإرهابيةـ وخمسة أحزمة ناسفة». وأضافت أنه تم العثور أيضاً على عجلتين (بيك آب) إحداها مفخخة، تم تدميرها وتدمير مضافة أخرى.بغداد-البيان



