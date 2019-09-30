الصفدي: أمن الإمارات والسعودية من أمن الأردن

المصدر: نيويورك - وكالات

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية هو من أمن الأردن، مؤكـــداً تضامن بلاده المطلق مع الأشقاء في أي خطوة يتخذونها للدفاع عن أمنهم واستقرارهم.

وكــان سمــو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهــيان، وزيــر الخارجية والتعـــاون الدولي، التقى، الليلة قبل الماضــية، الصــفدي في نيــويورك، وشددا علــى «سبــل تعزيز العلاقات الأخــوية الاستراتيجية التي تسير نحو آفاق أوسع من التـــعاون بمتابعــة مباشرة من قيادتي البلدين الشقيقين».

تجاوز التحديات

واستعرض سمو الشيخ عبد الله بن زايد والصفدي سبل تجاوز التحديات التي تواجه المنطقة، والجهود المبذولة لنزع فتيل الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار. وتقدمت القضية الفلسطينية وما تشهده من تطورات والأوضاع في الخـــليج العربي المحادثات الثنائية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد والصفدي استمرار العمل مع المجتمع الدولي لتفعيل جهد حقيقي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.