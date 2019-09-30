غرق 7 مغاربة في البحر المتوسط

المصدر: روما - أ.ف.ب

أعلنت السلطات المغربية أن سبعة مهاجرين مغاربة غير شرعيين لقوا مصرعهم غرقاً أثناء محاولتهم العبور إلى إسبانيا، وتم انتشال جثثهم، أول من أمس، قرب الدار البيضاء غرب المملكة. ووصل 80 مهاجراً غير شرعي، أمس، في ثلاث مجموعات إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، حيث نقلوا إلى مركز استقبال وتسجيل، بحسب وسائل إعلام إيطالية.

ورصدت سفن دورية إيطالية، مساء السبت، مركبين تنقل كل منهما 25 مهاجراً، في حين رصدت فجر أمس 30 تونسياً على شاطئ كالا بالما في جنوب لامبيدوسا حيث كانوا وصلوا في زورق.

وزادت أعداد المهاجرين الواصلين إلى جنوب إيطاليا بشكل كبير منذ بضعة أسابيع مستفيدين من أحوال جوية مواتية. وباتوا يصلون أكثر فأكثر في مراكب أكبر حجماً من المعتاد أو في سفن صيد تنقل المهاجرين إلى مقربة لامبيدوسا، قبل نقلهم بعدها في مراكب أقل حجماً، بحسب وسائل الإعلام.

من جهة أخرى، تمت، أمس، نجدة نحو سبعين مهاجراً كانوا «بوضع صعب بعد عدة أيام في البحر» قبالة ليبيا، من قبل خفر السواحل الليبيين وأعيدوا إلى ليبيا، بحسب المفوضية العليا للاجئين.

وأوضحت المفوضية في تغريدة أن بينهم «شخصين في حالة حرجة».