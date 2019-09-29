حمد بن عيسى والسيسي يبحثان علاقات التعاون

المصدر: القاهرة- وكالات

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في اتصالٍ هاتفي، أمس، علاقات التعاون الثنائي. وبحث الجانبان خلال الاتصال، أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات في المنطقة، كما تم تبادل وجهات النظر، بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية.

وأوضح السفير بسام راضي، الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي أكد خلال الاتصال اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة بين البلدين. وشدد السيسي، على استمرار دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل، بشأن مجمل القضايا والتطورات في المنطقة العربية. وأضاف راضي أن العاهل البحريني أعرب عن تقدير بلاده للجهود المصرية على الساحة العربية، لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي، معرباً عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون.