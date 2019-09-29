عبد الله بن زايد يبحث مع غوتيريس تعزيز التعاون بين الإمارات والأمم المتحدة

المصدر: نيويورك - وام

استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كما التقى عدداً من وزراء الخارجية، وبحث معهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث سموه والأمين العام للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة.

كما تم استعراض وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واطلع أنطونيو غوتيريس، خلال اللقاء، على جهود دولة الإمارات ومبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والسعادة، خاصة مع وجود وزارة معنية بالسعادة في الدولة.

كما تطرق اللقاء إلى استضافة دولة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 دبي، وتنظيم قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020 بالتزامن مع المعرض العالمي.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودعم برامجها المختلفة، وتكثيف الجهود المشتركة لخدمة القضايا ومواجهة التحديات التي تشهدها عدد من مناطق العالم.

كما عبّر سموه عن التزام دولة الإمارات بدعم مبادرات الأمين العام مع الاحتفال العام المقبل بالذكرى الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة.

من جانبه، رحب أنطونيو غوتيريس بسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً التعاون المتميز بين الجانبين والحرص المستمر على تعزيزه.

كما أشاد الأمين العام بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لبرامج الأمم المتحدة، لا سيما على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ولانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

لقاءات

كما التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في نيويورك، عدداً من نظرائه وزراء الخارجية، إذ التقى سموه وزير خارجية تشيلي تيودورو ريبيرا، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزيرة خارجية جنوب أفريقيا تاليدي باندور، ووزير خارجية اليونان نيكوس دندياس.

وتناولت مجمل هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة، ومنها الاستثمارية والثقافية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والسياحية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا بين دولة الإمارات وهذه الدول.

كما جرى أيضاً تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووقّع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية تشيلي تيودورو ريبيرا، على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية تشيلي بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.

حضر اللقاءات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ولانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.