السيسي: الإرادة الشعبية كفيلة بالقضاء على الإرهاب

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن المعركة ضد الإرهاب مستمرة ولا يمكن القضاء عليه دون إرادة شعبية. وأضاف السيسي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «إن سرطان الإرهاب لا يزال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان، وإنا لمنتصرون بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولا يزال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة». وتابع: «أود أن أؤكد أن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن».