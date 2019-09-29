السودان يأمل رفع العقوبات الأمريكية قريباً

المصدر: نيويورك - رويترز

أكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك أنه أجرى محادثات مفيدة مع مسؤولين أمريكيين أثناء وجوده بالأمم المتحدة هذا الأسبوع، وعبر عن أمله في أن تتوصل الخرطوم «قريباً جداً» إلى اتفاق لرفع البلاد من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وقال حمدوك للصحفيين عقب فعالية رفيعة المستوى لحشد الدعم لبلاده خلال التجمع السنوي لزعماء العالم «أتاح لنا المجيء إلى الجمعية العامة (للأمم المتحدة) فرصة هائلة للقاء قادة كثيرين بالإدارة الأمريكية». وأضاف «أجرينا نقاشاً مفيداً للغاية بشأن قضية الإدراج كدولة راعية للإرهاب. نأمل أن نتمكن قريباً جداً من إبرام اتفاق يسمح برفع السودان من القائمة». وأردف: «السودان الجديد الذي يتبنى الحكم الرشيد والديمقراطية لا يشكل تهديداً لأي بلد في العالم».

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال الفعالية التي نظمت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمه لجهود حمدوك.

ودعا غوتيريش إلى الإلغاء الفوري «لتصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ورفع كل العقوبات الاقتصادية وحشد دعم مالي واسع للتنمية من أجل الحفاظ على المكاسب السياسية الحالية».