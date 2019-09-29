أفريقيا تؤيد تعيين مبعوث أفريقي - أممي مشترك إلى ليبيا

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

عبَّر مجلس السّلم والأمن التابع للاتّحاد الأفريقي عن قناعته بضرورة انخراطه بشكل أكبر في البحث عن حلّ للنزاع الليبي، بخاصّة من خلال تعيين مبعوث مشترك للاتّحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا.

وفي بيان صدر عقب اجتماع وزاري نظّمه المغرب على هامش الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، أعرب مجلس السّلم والأمن عن «قلقه العميق إزاء خطورة الوضع» في ليبيا، و«تداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة وكل أنحاء القارة الأفريقية». وأبدى المجلس في البيان «قناعته بضرورة الانخراط الفعلي والعاجل للاتّحاد الأفريقي في البحث عن حل سياسي دائم للأزمة في ليبيا»، لذلك أعرب المجلس عن دعمه «تعيين مبعوث مشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا».