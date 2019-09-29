الأولويات التسع.. رؤية متقدّمة في العلاقات الدولية

إعداد - البيان

حددت دولة الإمارات، تسع أولويات تشكل جوهر نشاطها السياسي خلال أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعتبر العمل المتعدد الأطراف في جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والتزامها بميثاق الأمم المتحدة يوجه أعمالها في تعزيز السلام والأمن الدوليين، كما تشجع دولة الإمارات على تبني رؤية تقدمية حديثة للشرق الأوسط مبنية على التسامح والاندماج والتنمية البشرية.

دعم الاستقرار الإقليمي وإنشاء شراكات جديدة

تكثيف العمل ضد الدول الداعمة والممولة للإرهاب

تعزيز التسامح والحوار بين الأديان

تمكين الشعوب وتخفيف المعاناة الإنسانية

دعم التدابير الأممية لمواجهة تغير المناخ

مساعدة النساء على النجاح من خلال تعزيز المساواة

تعزيز دمج الشباب في المجتمع

تمكين الأمم المتحدة من الاضطلاع بمهامها

القيام بدور ريادي في مجال التعاون الرقمي