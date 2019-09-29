مصافحة ولقاء عابر بين أبو الغيط والمعلم في نيويورك

المصدر: الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ.ف.ب

صافح الأمين العام لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط، بحرارة في الأمم المتّحدة، وزير الخارجيّة السوري وليد المعلم الذي عُلِّقت عضويّة بلاده في الجامعة منذ 2011، بحسب ما أظهرت لقطات نشرت على تويتر.

واللقاء الذي كان قصيراً للغاية، بدا مرتجلاً في أحد ممرّات الأمم المتّحدة، إذ يصل أبو الغيط من خلف وليد المعلّم.

وقال أبو الغيط باللهجة المصريّة «مساء الخير! يعني مش معقول. إزَّيَك»، قبل أن يُصافح المعلّم ويُقبّله على وجنتيه.

ومن ثمّ صافح أبو الغيط نائب وزير الخارجيّة السوري فيصل المقداد والسّفير السّوري في الأمم المتّحدة بشّار الجعفري، وفق ما أظهرت اللقطات المنشورة على تويتر.

وقال أبو الغيط للمسؤولين السوريّين «والله أنا بفرَح جدّاً لمّا بشوفكم»، قبل أن يربّت على كتف المعلّم.

وعُلِّقت عضويّة سوريا في الجامعة العربيّة منذ اندلاع النزاع السوري في عام 2011. ولا تزال الدول الأعضاء في الجامعة منقسمةً بشأن مسألة عودة سوريا إليها.