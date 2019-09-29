الميليشيا تقصف سوقاً شعبياً جنوب الحديدة

المصدر: الحديدة - البيان

قصفت ميليشيا الحوثي، سوقاً شعبياً في مديرية التحيتا محافظة الحديدة، مرتكبة مذبحة جديدة بحق السكان المدنيين. وأكّد سكان، أنّ سوق الطور الواقع على الطريق الأسفلتي في مديرية التحيتا، تعرض لوابل من قذائف المدفعية الثقيلة، توزعت في أرجاء مختلفة من السوق المكتظ بالمتسوقين، بجوار محطتي بيع البترول والغاز وفي المطاعم والتاجر، ما أسفر عن إصابة أكثر من عشرة مدنيين، بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة، تم إسعافهم إلى المستشفى الميداني.

وقال مصدر في الإعلام العسكري للقوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي، إنّ قصف سوق الطور في مديرية التحيتا، جريمة جديد ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين، تضاف إلى جرائمهم التي يرتكبونها بحق المدنيين في الأحياء والمنازل والأسواق والأماكن العامة، وخروقات الميليشيا الحوثية المستمرة لقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن، عقب اتفاق استوكهولم. وأكّد المصدر أنّ هذه الجريمة لن تمر دون عقاب، وأنّ القوات المشتركة سترد على هذه الجرائم بقوة، وستضع حداً لهمجية الميليشيا الحوثية.

معارك

وفي محافظة الضالع، ذكرت مصادر عسكرية في القوات المشتركة لـ «البيان»، أنّ منطقة المشاريح في غرب بلدة حجر، تشهد معارك بمختلف أنواع الأسلحة، عقب محاولات الميليشيا التسلل والهجوم على موقع الحمرات، الذي تتمركز به القوات الجنوبية، مؤكداً أنّ الهجوم فشل بتصدي وصمود أبطال القوات المشتركة. ووفق ما ذكرت المصادر، فإنّ الميليشيا حاولت الهجوم عدة مرات على مناطق حجر العلياء في منطقة الشريفة، حيث تتمركز قوات اللواء السابع صاعقة، وكذلك مناطق حبيل الفرخ ولكمة الدوكي، وغيرها من مناطق جبهة حجر، إلا أنّ هجماتها لقيت مقاومة شرسة من قبل وحدات القوات المشتركة.

تدمير

إلى ذلك،دمّرت مقاتلات التحالف، تجمعات وأسلحة لميليشيا الحوثي في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة. وذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف بصعدة في الجيش اليمني، أن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على مجموعة من المواقع الخاصة بذراع إيران في اليمن الحوثيين في محور كتاف - صعدة. وأضاف أنّ الغارات استهدفت تجمعات للحوثيين متحصنة بكهوف، وعربات تحمل مقاتلين وأسلحة وذخائر تابعة لهم. وأكد أن الغارات الجوية أدت إلى تدميرها بالكامل. ونشر المركز، مقطع فيديو لعمليات الاستهداف الدقيقة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية للتجمعات والتحصينات ومخازن الأسلحة الحوثية في صعدة.

انتهاكات

ألزمت ميليشيا الحوثي الإيرانية، وجهاء قبيلة حاشد بإرسال مقاتلين إلى الجبهات. وأكدت مصادر قبلية بمحافظة صنعاء، أن الميليشيا ألزمت مشايخ ووجهاء عشائر قبيلة حشد بإرسال مقاتلين إلى الجبهات لتغطية العجز الكبير، نتيجة الخسائر التي تكبدتها في مختلف الجبهات، وفرضت على الوجهاء إرسال 50 مقاتلاً من كل مركز عزلة لإلحاقهم بصفوفها. ووفق المصادر، فإنّ الميليشيا هددت من يرفض توجيهاتها بالسجن، أو دفع مبالغ مالية.