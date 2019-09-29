تأجيل محاكمة

أجّلت محكمة سودانية، أمس، محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير في قضايا فساد إلى الأسبوع المقبل. وكان البشير قد مَثُلَ، في وقت سابق السبت، أمام المحكمة للمرة السادسة على التوالي، لمواصلة محاكمته بتهم ارتكاب جرائم فساد مالي. وفي جلسة السبت الماضي، استمعت المحكمة إلى شهود دفاع من البنك المركزي السوداني وجهاز المخابرات العامة ووزير سابق بالرئاسة السودانية، واستجوبتهم حول مبالغ مالية بالنقد الأجنبي ضُبطت بمقر إقامة المعزول. وقررت هيئة المحاكمة، وفي جلسة سابقة، إسقاط تهمتين عن البشير، تتعلقان بحيازة غير مشروعة لعملات محلية، وعدم إجرائه عملية إبراء ذمة مالية خلال سنوات حكمه. وأبقت المحكمة على التهم المتعلقة بالثراء الحرام وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قوانين النقد الأجنبي. الخرطوم - وكالات

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