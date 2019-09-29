قرّر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تمديد تفويض أرستيد نونوسي الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان لمدة عام آخر. وأوضح وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، في بيان عقب ختام مشاركته في اجتماعات المجلس، إن المجلس اعتمد الجمعة قراراً صدر بتوافق الآراء حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وذكر أن القرار تبنته المجموعة الإفريقية، وشاركتها بالرعاية جميع المجموعات الجغرافية العربية والإسلامية والأوروبية بما يؤكد المساندة الدولية للسودان وعودته ليكون دولة فاعلة بين الأمم. وقال عبد الباري، إن القرار رحب بالتزام السودان بفتح مكتب لمفوضية حقوق الإنسان بولاية كاملة مع مكاتب إقليمية. جنيف- وكالات

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